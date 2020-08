Il Napoli continua ad osservare diversi profili per rinforzare l’attacco: Giuntoli deve trovare un sostituto adatto per l’esterno destro, zona di campo in cui Callejon ha fatto faville negli ultimi 7 anni.

I collaboratori di Giuntoli stanno setacciando il mercato per trovare un ottimo profilo: i principali obiettivi giocano in Serie A ed è normale che il club partenopeo cerchi prima determinati profili in quanto non c’è tanto tempo per adattarsi.

Ma, dall’estero, Giuntoli ha puntato gli occhi su un giovane esterno: Josip Brekalo, ala del Wolfsburg. Già da ieri era nell’aria la notizia di un interessamento, ma il Napoli sta sondando il terreno: la richiesta del Wolfsburg è di 20 milioni, ma la sensazione che si ha è che i tedeschi potrebbero accontentarsi di 17-18 milioni.

Brekalo è un’ala sinistra che può giocare anche a destra, ed è un esterno veloce, tecnico, bravo a puntare l’avversario. Sarà lui il sostituto ideale di Callejon?