Oggi, alle ore 19, è andato in onda su Twitch e su Facebook il telegiornale di MondoNapoli Live. Nel caso vi foste persa la puntata, cliccate qui per rivederla

Prima parte: Sondaggio difensori centrali

All’inizio della trasmissione, i nostri esperti hanno dato il verdetto del sondaggio sui terzini: i migliori terzini sono stati Di Lorenzo e Mario Rui per i nostri utenti. Dopo, si è lanciato il sondaggio sui difensori centrali di questa stagione: in diretta, i nostri esperti hanno commentato la stagione dei difensori centrali e hanno votato il loro difensore migliore di questa stagione. Vi ricordiamo che potete votare fino a martedì alle 18 il difensore centrale che crediate abbia fatto meglio questa stagione.

Seconda parte: Allan e Maksimovc verso Ancelotti

Nella seconda parte della trasmissione, si è parlato del calciomercato; in primis, si è puntata grande attenzione sul futuro di Allan e Maksimovic, in uscita dal Napoli e vicini all’Everton di Ancelotti. I nostri esperti hanno commentato la notizia dicendo se sono cessioni dolorose oppure necessarie per il Napoli.

Terza parte: punto sugli acquisti da fare

Nella terza parte, in collegamento telefonico, il nostro esperto Davide Luise ha fatto il punto sul calciomercato in entrata: contatti avviati del Napoli per Reguilon e Boga. Per il terzino spagnolo si parlerà dopo la partita di Europa League del Siviglia, ma il calciatore ha detto si al progetto Napoli; il club partenopeo vuole impostare un prestito con diritto di riscatto, mentre il Real lo vuole cedere a titolo definitivo. Contatti avanzati anche per Boga; nelle prossime settimane Boga spingerà per andare al Napoli. De Laurentiis ha offerto 25 milioni+ uno tra Ounas e Younes, con preferenza per Younes da parte dei neroverdi perché il tedesco gioca a sinistra. Under sarà un’alternativa per Boga e si potrebbe impostare uno scambio con Milik. Solo un interessamento per Brekalo, ma per ora nessun offerta al Wolfsburg.

Quarta parte: scambio Milik-Under

Nella quarta parte, si è parlato del futuro di Milik; la pista Juventus si è raffreddata, mentre la Roma si avvicina; sullo sfondo ci sono Atletico Madrid e Tottenham. Dunque il futuro di Milik potrebbe essere alla Roma con lo scambio con Under che farebbe il percorso inverso. I nostri esperti hanno discusso se convenga fare questo scambio oppure cedere Milik per monetizzare in futuro.