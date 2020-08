Il mercato del Napoli non si ferma al nome di Gabriel: si continua a trattare anche per Sergio Reguilon, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, che sta concludendo la propria stagione in prestito secco al Siviglia. La negoziazione tra le parti è ben avviata, con il calciatore che ha dato il proprio assenso al trasferimento e con il quale il Napoli ha trovato un accordo economico. Adesso sta ai due club trovare la formula giusta per provare a chiudere l’operazione: il club azzurro ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto. La palla passa adesso al Real Madrid, che valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Fonte: Sky Sport