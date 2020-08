Sky – Pirlo non cambia i piani della Juventus: confermato l’interesse per Milik

Tra i tanti discorsi sul tavolo per la Juventus, resta vivo l’interesse per Arkadiusz Milik del Napoli, già cercato nelle scorse settimane quando in panchina c’era ancora Maurizio Sarri: il centravanti polacco resta quindi nella lista bianconera. Con il giocatore, 14 reti in 35 gare giocate nella stagione 2019/20 in maglia azzurra, è già stata raggiunta una base di intesa ma occorrerà trovare un accordo economico con il Napoli. Nel ruolo di attaccante centrale si studiano però anche altri profili, come Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, già alla Juve dal 2014 al 2016.

Fonte: Sky Sport.