La chiusura positiva della trattativa per Gabriel dipenderà dall’eventuale cessione di Kalidou Koulibaly: il Lille infatti non attenderà ancora moltissimo e ha concesso qualche giorno di tempo al Napoli per capire se effettivamente il difensore senegalese sia in uscita o meno. Su Koulibaly rimane vivo l’interesse da parte di alcuni club di Premier League, in primis il Manchester City, ma qualora rimanesse a Napoli, allora il Lille si riterrebbe libero di valutare anche altre proposte: oltre all’Everton hanno infatti preso informazioni su Gabriel anche Arsenal e Manchester United.

Fonte: Sky Sport.