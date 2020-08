Dopo la chiusura positiva dell’affare Victor Osimhen, Napoli e Lille continuano a trattare: il nome in ballo tra le due squadre ormai da diverse settimane è quello di Gabriel Magalhaes, difensore centrale classe ’97 individuato dal club azzurro come l’acquisto ideale in caso di partenza di Kalidou Koulibaly.

C’è però un retroscena importante sulla trattativa che riguarda il calciatore brasiliano, il cui contratto con i francesi scadrà a giugno 2023: il Lille infatti ha concesso una sorta di corsia preferenziale al Napoli, che ha così un diritto di precedenza per trattare Gabriel rispetto a tutti gli altri club, tanto che la società francese ha appena rifiutato un’offerta da 20 milioni di euro presentata dall’Everton, proprio per non venir meno alla parola data ai dirigenti azzurri.

Fonte: Sky Sport.