Allan non è più incedibile, anzi. Come hanno dimostrato le scelte tecniche di Gattuso da gennaio in poi, il brasiliano è finito fuori dal progetto Napoli. Tanto che a Barcellona – nella partita decisiva al Camp Nou – non è neanche sceso in campo.

Il centrocampista è ufficiosamente sul mercato, e su di lui è forte l’interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti. Il club inglese vorrebbe regalare un rinforzo al proprio tecnico, ma c’è da trattare con De Laurentiis.

Come scrive Il Mattino, il presidente del Napoli vorrebbe monetizzare, e chiede ben 40 milioni di euro. L’Everton è invece fermo sui 38 milioni, ma la cifra è molto gonfiata da bonus che al club azzurro non piacciono. Intanto, su Allan piomba anche l’Atletico Madrid.