Alex Meret non ha giocato molto e le sue speranze di un anno fa sono state praticamente infrante. Il giovane portierino ha pagato qualche incertezza difensiva e qualche papera di troppo e ha dovuto ridividere la porta con Ospina.

In questi giorni si è ipotizzato di un suo prestito per farlo giocare, ma il Napoli si è opposto a questa soluzione: lo ha ribadito Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:



“La Roma era interessata a Meret in prestito per sostituire Pau Lopez, ma il Napoli ha rifiutato. La posizione di De Laurentiis è chiara: Meret resta a meno che qualcuno offra 50 milioni per il suo cartellino. A me risulta che dopo questa risposta la Roma abbia virato su altri obiettivi”.