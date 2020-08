Il ruolo del terzino sinistro è un ruolo decisivo per il Napoli del futuro: infatti, il solo Mario Rui non basta per un’intera stagione e sia Hysaj sia Ghoulam sono ormai fuori dal Napoli.

L’impressione che si ha è che gli azzurri vogliano fare un grande colpo in quella zona di campo: il favorito è Reguilon, ma Giuntoli guarda alle alternative.

E, come riporta il sito Calciomercato.it, il ds azzurro avrebbe fatto un sondaggio per una vecchia conoscenza della Serie A: Emerson Palmieri. Sul terzino brasiliano è forte l’inter, ma se dovesse saltare l’affare con i neroazzurri, il Napoli potrebbe affondare il colpo. Emerson Palmieri chiede 3 milioni d’ingaggio, una cifra alla portata per le casse azzurre.