Arkadiusz Milik è pronto a lasciare il Napoli. La favorita per accaparrarsi il calciatore della nazionale polacca è la Juventus. L’edizione odierna de Il Mattino scrive che l’entourage di Milik ha già avuto diversi contatti approfonditi con la dirigenza juventina, e sarebbe propenso a chiudere la trattativa in tempi brevi. Il problema per i bianconeri sarà trattare con il Napoli che valuterà le offerte anche di Tottenham e Atletico Madrid.