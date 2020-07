Mercato Napoli, la società azzurra pensa ad una contropartita per Under: le ultime

Il mercato sta entrando nel vivo, il Napoli cerca un esterno offensivo per sostituire il possibile partente Josè Callejon. La società azzurra sta monitorando diversi profili, fra questi Cengiz Under. L’edizione odierna di Tuttosport parla di un possibile inserimento di Kevin Malcuit per arrivare all’esterno giallorosso:

“Malcuit, a causa dell’infortunio occorsogli lo scorso 27 ottobre al ginocchi, è stato escluso dalla lista e nel corso di questa stagione non potrà più essere utilizzato. Sono trascorsi otto mesi dal grave infortunio, le scelte dovranno essere ben ponderate e il Napoli sta pensando di inserire Malcuit come contropartita in qualche trattativa come quella per Under con la Roma”.