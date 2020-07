Dalla Francia – Osimhen-Napoli, un altro club italiano prova lo sgambetto agli azzurri: l’offerta

Dalla Francia arriva una notizia su Victor Osimhen. Il calciatore del Lille è da tempo accostato al Napoli, la trattativa è in stato avanzato con gli azzurri ma pare che un altro club italiano voglia inserirsi per il giovane attaccante: l’Inter. La società nerazzurra sarebbe pronta ad offrire 80 milioni per superare la concorrenza del Napoli e acquistare Victor. Lo riporta il portale Le10Sport che, però, chiarisce:

“Le possibilità di vedere Osimhen in nerazzurro, almeno per ora, sono minime. Il Napoli resta favorito”.