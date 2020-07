In casa Napoli si discute del futuro di Arek Milik, sempre più nel mirino della Juventus. Il club azzurro, come rivela calciomercato.com, avrebbe individuato un nuovo profilo, per la prossima stagione. Si tratta di Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus che, secondo il portale, potrebbe anche diventare una pedina di scambio:

“L’indiscrezione di mercato odierna è su Luca Pellegrini. Il terzino sinistro in prestito al Cagliari è di proprietà della Juventus, che può puntare su di lui nella prossima stagione come vice Alex Sandro. Oppure può diventare una pedina di scambio: attenzione al Napoli. Nei dialoghi per Milik si è parlato anche di Pellegrini, che piace alla squadra allenata da Gattuso così come Bernardeschi. Ghoulam è in uscita, così può diventare un’occasione. Non è ancora una trattativa avviata, ma i due club ne riparleranno presto anche con il suo agente Mino Raiola“.