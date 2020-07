Il giornalista Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il possibile scambio Milik–Lucas Moura tra Napoli e Tottenham:

“Lo scambio Milik-Lucas sarebbe un affare per tutti. Il brasiliano conosce bene i campionati europei e per lui venire nel nostro campionato non sarebbe assolutamente un passo indietro. Il polacco in Premier League potrebbe fare davvero bene, è un attaccante che mi è sempre piaciuto”.