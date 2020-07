Il Napoli non pensa solo ad Osimhen come rinforzo in attacco: infatti, i partenopei dovranno rinforzarsi sugli esterni, vista la possibile partenza di Callejon e di Lozano.

Come riporta l’emittente francese Le10Sport, Giuntoli sarebbe interessato all’esterno del Newcastle Allan Saint-Maximin. Questo esterno è ben conosciuto a Giuntoli, visto che affrontò gli azzurri con il Nizza nel preliminare del 2017.

Per adesso, quello del Napoli è solo un interesse, e sul calciatore c’è anche la concorrenza del big inglese: l’Arsenal. Dunque, per il momento, è in atto solo un sondaggio che, però, potrebbe tramutarsi in offerta nei prossimi giorni.