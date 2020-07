Da giorni – se non da settimane – si parla dell’interesse del Napoli per Osimhen e Gabriel, due giovani attualmente al Lille. Secondo quanto scritto oggi dalla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis si sta muovendo per chiudere le due trattative.

L’attaccante nigeriano, che pochi giorni fa è stato a Napoli e successivamente a Capri con ADL, è rimasto folgorato dalla città, che gli piace molto. L’accordo con Osimhen – secondo la Rosea – sarebbe stato già trovato sulla base di 2.5 mln a stagione. Il prezzo del cartellino si aggira invece sui 60 mln.

Per quanto riguarda Gabriel, invece, la valutazione che ne fa il Napoli è di 25 mln. La vicinanza dei due club è confermata da un altro aspetto: il Lille sta trattando con l’Ajax per Sven Botman, difensore centrale. Che sarebbe il sostituto proprio di Gabriel. Insomma, un affare da 85 mln che le due società vogliono chiudere al più presto. Già domani è previsto infatti un contatto tra ADL e Lopez.