Ancora out Allan dal Napoli che domani ospita la Roma al San Paolo. Il centrocampista brasiliano sta recuperando da noie muscolari e oggi ha fatto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Assente dai convocati anche l’altro infortunato Llorente. I giocatori azzurri dopo l’allenamento di oggi sono tornati a casa e si rivedranno domani per preparare la gara e andare al San Paolo.

Il finale di campionato non è brillante per Allan che a fine stagione potrebbe lasciare il Napoli ed è nel mirino di diversi club europei tra cui la Juve di Sarri che lo ritiene molto adatto al suo gioco. Al suo posto a centrocampo il Napoli potrebbe puntare su Dominik Szoboszlai, diciannovenne ungherese del Salisburgo considerato di grande prospettiva e che è già nel giro della nazionale maggiore magiara con cui ha giocato otto partite.

Fonte: Rai Sport