Nelle ultime settimane, il futuro di Callejon si è delineato. Sebbene l’attaccante spagnolo abbia firmato il prolungamento fino al 31 agosto, per chiudere la sua stagione al Napoli, Giuntoli è alla ricerca di un esterno offensivo che possa prendere il posto dello spagnolo dal prossimo anno. Da qui nascono le voci che portano a Under.

L’esterno della Roma piace allo scouting azzurro, e – come ha scritto oggi Tuttosport – il Napoli ha anche effettuato la prima offerta: 25 milioni cash più 6 milioni di bonus. A Trigoria la proposta non dispiace, ma chiedono di alzarla.

Anche perché la Roma, questo è certo, vuole soltanto monetizzare: quindi, non prenderà in considerazione contropartite tecniche. Non è escluso che nei prossimi giorni le parti potrebbero vedersi per affrontare di nuovo la questione. Secondo Tuttosport, questo potrebbe accadere già domenica, al San Paolo.