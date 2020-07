Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle trattative che riguardano l’attacco del Napoli ai microfoni di Sky Sport:

“Il Napoli continua a trattare Osimhen che è la prima scelta. Giuntoli sta lavorando per regalare a Gattuso un esterno d’attacco, Under della Roma piace molto alla società azzurra. Un esterno, però, potrebbe arrivare come contropartita da Juve o Tottenham in caso di affondo per il polacco Milik: si tratta di Bernardeschi e Lucas Moura”.