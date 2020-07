Tra le principali squadre di Serie A, il Napoli è sicuramente tra le più attive sul mercato. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport lo scouting azzurro è alla ricerca di un papabile sostituto di Callejon che quasi sicuramente non rinnoverà con il Napoli. Sulla lista di Giuntoli sono tre i nomi che figurano: Lucas Moura del Tottenham, Cenzig Under della Roma e Federico Bernardeschi della Juventus che potrebbe essere utilizzato come contropartita nell’affare Milik.