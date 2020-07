Nonostante la prova di ieri abbia lasciato qualcosa a desiderare, Koulibaly rimane uno dei difensori più ambiti nel panorama europeo. Nelle ultime settimane, Kouli è stato accostato a diversi club europei, ma al momento gli interessamenti concreti sembrano essere pochi.

Il Mattino oggi ha raccontato che nelle ultime ore è tornato a farsi avanti l’Atletico Madrid, che però non ha ancora presentato un’offerta adeguata. Da questo punto di vista, non molla neanche l’Everton dell’ex allenatore azzurro Carlo Ancelotti, che non vuole spingersi oltre i 40 milioni di euro. Cifra ritenuta inaccettabile da De Laurentiis.

Intanto, il Napoli inizia a tutelarsi: ecco spiegato l’interesse per Gabriel del Lille. Anche se per prenderlo bisognerebbe prima liberare uno slot da extracomunitario: ci sarà tutto il tempo – scrive Il Mattino – magari per cedere proprio Lozano.