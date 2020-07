Negli ultimi giorni, la trattativa tra il Napoli e Osimhen ha subito una forte accelerata. L’arrivo dell’attaccante nigeriano nella città del Vesuvio non ha fatto altro che confermare quanto alcune voci sostenevano da settimane: il Napoli è alla ricerca di un centravanti. Ma non solo. Perché gli azzurri tengono d’occhio – e vorrebbero prendere subito – anche un altro calciatore del Lille: il difensore Gabriel.

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, De Laurentiis vorrebbe imbastire una super trattativa con Lopez – presidente del Lille –, per assicurarsi i due prospetti, che quest’anno si sono comportati molto bene in Ligue 1.

Non resta che da capire a che cifre l’affare possa concretizzarsi. Secondo quanto raccontato dal Corriere, il Napoli avrebbe già fatto un’offerta molto seducente: 50 milioni cash più il cartellino di Ounas. L’algerino viene valutato dalla società azzurra vicino ai 30, quindi la proposta si è spinta fino a 80 milioni per i due giocatori.

L’ottimismo di fondo, però, c’è. Anche perché il Napoli vuole chiudere subito, per non permettere a vecchie pretendenti di Osimhen di tornare alla carica. Forse anche per questo ieri Giuntoli non ha seguito la squadra a Bergamo, ma si è occupato di mercato.