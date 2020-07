Sportitalia – Osimhen resterà un altro giorno a Napoli: cambio di programma per l’attaccante del Lille

Inizialmente il soggiorno a Napoli di Victor Osimhen sarebbe dovuto terminare oggi, ma c’è stato un cambio di programma per l’itinerario del giocatore nigeriano. Secondo le fonti di Sportitalia, l’attaccante classe ’98 rimarrà infatti un altro giorno nel capoluogo campano, alloggiando sempre all’Hotel Britannique. Sarà dunque un’ulteriore occasione per Osimhen, la sua compagna e il suo entourage, di conoscere meglio la città, e perchè no, magari per fissare un nuovo incontro con la dirigenza partenopea, in modo da limare gli ultimi dettagli del suo trasferimento in azzurro.