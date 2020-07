Non solo Victor Osimhen: il Napoli fa sul serio per Gabriel Magalhaes, centrale brasiliano classe ’97, anch’egli di proprietà del Lille. Con il futuro di Koulibaly ancora avvolto nel dubbio, gli azzurri stanno adocchiando diversi nomi per la difesa, e il difensore sudamericano, cercato anche dall’Everton di Ancelotti, pare sia uno dei primi nomi sulla lista. Come riporta Sky Sport, sono già stati avviati i contatti con l’entourage del calciatore e con la dirigenza dei Les Dogues per trovare un accordo: la richiesta minima è di circa 25 milioni di euro.