KKN – Osimhen, feeling immediato con dirigenza e città: nel week end la decisione definitiva

Victor Osimhen ha avuto un’ottima impressione di Napoli, così come gli è piaciuta la dirigenza del club partenopeo, ADL in particolare. Come racconta il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, “L’attaccante nigeriano si è trattenuto circa quattro ore con De Laurentiis a Capri per poi fare ritorno in città. Con il presidente c’è stato un feeling immediato, i due hanno parlato a lungo (in inglese, ndr) e il ragazzo è rimasto molto impressionato dalle bellezze della Campania, con un apprezzamento speciale per la cucina locale”. Non poteva andare meglio dunque il primo impatto tra il centravanti classe ’98 e il Napoli.

Ma quando potrebbe arrivare l’ok definitivo? Sempre secondo De Maggio, “Tra sabato e domenica potrebbe arrivare l’ok definitivo per chiudere l’operazione. Gli azzurri hanno sbaragliato la concorrenza e hanno fatto una proposta di ingaggio da top player. A Osimhen è piaciuta molto Napoli e la sua gente, per cui le sensazioni sono molto positive”.