Notizia dell’ultim’ora: Victor Osimhen non farà ritorno in Francia, secondo la redazione di Radio Kiss Kiss, pare che il calciatore abbia deciso di recarsi a Capri per incontrare il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Un segnale importante, forse decisivo per il buon esito di una trattativa già ben indirizzata, ma non definita totalmente.