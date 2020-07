Sarà più lunga la permanenza di Victor Osimhen a Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante nigeriano di proprietà del Lille, arrivato ieri, resterà nel capoluogo partenopeo anche nella giornata di domani. Conferma del fatto che il viaggio in Campania non ha come unico scopo quello di un iniziale impatto con la realtà azzurra. Seguono aggiornamenti.