Il nome di Jeremie Boga continua ad essere uno dei più gettonati per rinforzare la rosa partenopea. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha riferito proprio ai microfoni di Sky Sport che il Sassuolo non ha alcuna intenzione di cedere l’attaccante se non per un’offerta molto importante. A tal proposito il Napoli, per ora, offre 25 mln di euro che però non soddisfano le pretese del Sassuolo.