Napoli attivissimo sul mercato in queste ore. Osimhen, Under, Gabriel, Szoboszlai e non solo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il ds Giuntoli sarebbe in forte pressing sul Sassuolo per Jeremie Boga. L’esterno offensivo dei neroverdi è un pallino della società partenopea, che sta continuando a pressare il club emiliano per chiudere l’affare ed anticipare la concorrenza di altre compagini potenzialmente interessate.