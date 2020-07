MN – Under-Napoli, filtrano le cifre. Boga dipende da Lozano. Con la Roma si parla anche di Veretout…

Movimenti sulle fasce d’attacco in casa Napoli. Josè Callejon andrà via a zero dopo il 31 agosto. Il sostituto può essere Cengiz Under, che andrebbe a contendere il posto a Politano sulla destra. Sulla corsia mancina va verso la permanenza (più rinnovo) capitan Insigne. Boga piace tantissimo, ma non è una necessità: arriva solo con la cessione di Younes e Lozano. Il messicano sta dando segnali positivi e potrebbe strappare la permanenza (va rivalutato). Via Ounas (anche in prestito) che può essere inserito nella trattativa con il Lille per Osimhen.

Sui 22/23 milioni più bonus dovrebbe aggirarsi la prima offerta del Napoli per Cengiz Under. Distanza con la Roma, che ha formulato una prima richiesta di 30 milioni di base fissa più bonus. La fumata bianca può arrivare a metà. Nessun problema con il calciatore e con l’agente Ramadani. Contatti continui Giuntoli-Fienga. Il Napoli è in una posizione di vantaggio. La Roma non ha la forza economica per dettare le condizioni (come fatto dal Sassuolo per Boga) e non può alzare il prezzo.

Il discorso tra club comprende anche Veretout, ma le operazioni – al momento – restano slegate. Pista sicuramente più in discesa per quanto riguarda il turco, ma le esigenze economiche dei giallorossi potrebbero spingere la società a valutare anche una possibile cessione del centrocampista francese. Ad oggi, però, l’attenzione è su Under: nessun ostacolo sull’ingaggio. Il calciatore, a Napoli, guadagnerebbe qualcosa in più rispetto ai 2,5 milioni percepiti nella capitale.