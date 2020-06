La giornata partenopea di Victor Osimhen continua: dopo l’arrivo stamattina e gli sviluppi del pomeriggio, Osimhen dovrebbe fermarsi nella città partenopea per stasera con la moglie.

Come riporta Francesco Modugno, inviato di Sky al seguito del Napoli, Osimhen e la moglie hanno visitato Napoli e sono rimasti letteralmente stregati dalla bellezza di Napoli e dall’albergo che dà sul mare: dunque, Osimhen ha apprrezzato la città da un punto di vista climatico e culturale.

Adesso Osimhen e la moglie andranno a cena e non è da escludere un possibile incontro con Giuntoli e Gattuso: dopo le bellezze di Napoli, Osimhen deve apprezzare soprattutto il club partenopeo, che lo vuole a tutti i costi, in modo da strappare un sì per un possibile acquisto.

Insomma, l’agenda di Osimhen a Napoli continua ad essere fitta di impegni.