Il Napoli è da tempo alla ricerca di una punta, per il futuro e sembra aver trovato il profilo ideale in Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille che è ormai da diverso tempo nel mirino del club azzurro.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, sono continui i contatti per cercare di strapparlo ai francesi e alla concorrenza. Infatti, come rivela l’esperto di mercato, nelle prossime ore, o forse già domani, è previsto un incontro tra le parti per cercare di bloccare il giocatore e trovare la strada per intavolare una vera e propria trattativa, per portarlo in azzurro.