Radio Marte – ADL tratta direttamente per Under: l’affare va avanti

L’affare Manolas dello scorso anno è stato un ottimo collante per sondare i rapporti tra Napoli e Roma, infatti con il suo acquisto la società giallorossa riuscì a risanare il bilancio.

Motivo per cui Aurelio De Laurentiis fa ancora affidamento su di loro e preme per Cenzing Under.

Secondo quanto detto da Raffaele Auriemma ai microfoni di ‘Si gonfia la rete’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte, pare che l’affare ora sia gestito direttamente dal patron azzurro e l’amministratore delegato della Roma Guido Fienga.