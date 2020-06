Victor Osimhen è arrivato a Napoli nella tarda mattinata di oggi e ha intenzione di visitare la città. Questa visita è un forte, fortissimo indizio che vede il Napoli in vantaggio per prendere il giovane attaccante del Lille.

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, esperto della Rai per il calciomercato, ha parlato delle tappe della visita odierna di Osimhen a Napoli, svelando anche un retroscena molto interessante:

“Osimhen è arrivato stamattina accompagnato da una moglie e due procuratori. Non escludo un possibile contatto o, addirittura, incontro tra Gattuso e l’attaccante nigeriano; d’altronde, sappiamo bene che Gattuso stravede per lui e che è uno dei suoi pupilli”.