Elseid Hysaj è un calciatore che possiamo definire rigenerato dalla cura Gattuso; l’albanese, separato in casa con Ancelotti, contava i giorni che gli mancavano per andar via da Napoli,ma Ringhio gli ha ridato fiducia, tanto che ora si parla di rinnovo.

Dopo le parole del suo agente, Il Mattino potrebbe proporre presto all’albanese un rinnovo triennale e un nuovo contratto fino al 2023; per il momento, l’albanese prende tempo, conscio ch il Napoli è disposto ad aspettare prima di pretendere una risposta dal terzino.