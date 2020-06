Dalla Francia – Napoli, pronto il doppio colpo dal Lille: cifre e dettagli

Non solo Victor Osimhen, il Napoli, visti gli ottimi rapporti con il Lille, vorrebbe intavolare una trattativa per un doppio colpo. Alla società azzurra, oltre all’attaccante, piace anche il difensore classe ’97 Gabriel Magalhães, identificato come erede di Kalidou Koulibaly. A riferirlo è il giornalista francese Manu Lonjon, che con un post sul proprio account Twitter ha svelato la scoppiettante notizia di giornata: il Napoli sta trattando entrambi sulla base di 100 milioni di euro e vorrebbe chiudere il doppio colpo al più presto. Ai due giocatori verrà offerto un contratto quinquennale. Il tweet:

Le Napoli négocie actuellement, de fàçon liée, les transferts de V Osimhen et Gabriel ( LOSC). Le deal tourne autour des 100M !

Naples souhaite conclure les 2 deals au plus vite. Contrat de 5 ans pour les joueurs. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) June 30, 2020