Corriere dello Sport – Osimhen in arrivo a Napoli per trattare: le ultime

Dopo Sky e Sportitalia, arrivano conferme anche da parte del Corriere dello Sport riguardo l’asse Napoli-Lille per Victor Osimhen: il nigeriano è partito dalla Francia con l’agente e arriverà oggi nel capoluogo campano. Il piano prevede prima una visita della città e poi l’incontro con la dirigenza partenopea per discutere di un eventuale trasferimento. ADL spinge per portare alla corte di Gattuso l’attaccante classe ’98, che in questa stagione ha messo a referto 18 goal e 6 assist in 38 partite tra tutte le competizioni. Sono ore decisive per la riuscita dell’operazione.

Dietro la partenza del giocatore c’è il benestare del Lille, che spera di ottenere una ricca plusvalenza dall’affare (Osimhen è stato acquistato per circa 12 milioni dal Wolfsburg). I Les Dogues vogliono che vengano perfezionati prima gli accordi con il Napoli, per poi passare a discutere sul prezzo del cartellino. Della squadra francese piace molto anche Gabriel Magalhaes, bisognerà capire se la trattativa per il difensore brasiliano sarà collegata o meno a quella di Osimhen. Un altro punto da chiarire riguarda Arek Milik: che l’arrivo di questo nuovo, promettente centravanti possa di fatto decretare la fine dell’avventura in azzurro per il bomber polacco?