KKN – Milik, Juve e Roma potrebbero avere contropartite gradite: resta da convincere ADL

Arek Milik è fra i nomi in uscita del Napoli, l’attaccante polacco vorrebbe provare una nuova avventura. In Italia su Milik ci sono Juventus, Roma e Milan. La società azzurra lo valuta 40-50 milioni di euro senza contropartite, ma se la situazione dovesse cambiare le prime due squadre interessate citate prima potrebbero offrire carte molto gradite al Napoli: la Juventus, Bernardeschi (ma servirebbe anche un conguaglio da 25 milioni); la Roma, invece, Under (che piace molto a Gattuso). Lo riporta Radio Kiss Kiss Napoli.