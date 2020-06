Nome nuovo per la difesa azzurra. Si tratta di Luca Caldirola, centrale del Benevento. Il nome del classe ’91 sarebbe, però, legato a quello di Fernando Llorente, nel mirino dei sanniti. In una eventuale trattativa tra i due club, si potrebbe discutere anche del ex Werder Brema. A riportarlo la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.