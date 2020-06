Il Napoli inizia a programmare il mercato non solo in entrata, ma anche in uscita: il ds Giuntoli è al lavoro per cercare di risolvere le situazioni di alcuni giocatori che possono lasciare Napoli, come Milik. Un altro destinato a partire sembra Elseid Hysaj, o meglio, sembrava.

Infatti, l’albanese, da quando c’è stato il famoso avvicendamento in panchina, ha ritrovato una buona condizione e ha giocato alcune buone partite; tutto ciò è sia merito del ragazzo sia merito di Gattuso, che ha ripreso un calciatore ormai separato in casa da più di un anno.

Però, nonostante le parole del suo agente Giuffredi, la situazione potrebbe cambiare del tutto: Giuntoli sta cercando di sondare il terreno per vedere se ci sono delle possibilità per far rinnovare l’albanese.

Se ciò dovesse avvenire, secondo il Mattino potrebbe partire un altro terzino: stiamo parlando di Kevin Malcuit, terzino destro che sta recuperando da un brutto infortunio al crociato.