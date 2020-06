Arek Milik continua a rifiutare la proposta di rinnovo del Napoli. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha un accordo con l’agente del calciatore, David Pantak, per un ingaggio di circa 5 milioni netti a stagione. Sull’attaccante polacco, oltre al club bianconero, ci sono anche diversi club europei come Atletico Madrid, Tottenham e Newcastle che mettono il Napoli in una posizione favorevole per non cedere il polacco ai rivali bianconeri.