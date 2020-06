Cambia il Napoli con Gattuso e potrebbe cambiare anche la batteria di terzini della prossima stagione. Undici partite a disposizione di Faouzi Ghoulam per strappare un’insperata conferma nella rosa dell’anno prossimo. Il terzino algerino ha messo in mostra un buono stato di forma e potrebbe sfruttare le ampie rotazioni per convincere l’allenatore. In caso contrario, il Napoli si muoverà sul mercato per un laterale mancino.

Situazione diversa per Hysaj, che fu vicinissimo al Valencia a gennaio 2019: l’affare sfumò per mancanza di tempo. Ad oggi, nonostante le esternazioni d’addio e timidi sondaggi della Roma, il terzino albanese pare destinato a restare. Gattuso lo considera un affidabile jolly difensivo. Va prolungato, però, l’attuale contratto in scadenza nel 2021. Verso il rinnovo sia Mario Rui che Giovanni Di Lorenzo, rispettivamente fino al 2024 e 2025. Da valutare, invece, il futuro di Kevin Malcuit, reduce da un brutto infortunio. Gattuso aspetta il rientro.