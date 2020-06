Sky – Sostituto Callejon, Under profilo da tenere in forte considerazione

La lunga estate del calcio italiano, tra campionato, coppe europee e, ovviamente, calciomercato. Il Napoli, dopo la vittoria della Coppa Italia, pensa al rush finale in Serie A e al successivo impegno in Champions League contro il Barcellona, ma lavora anche per il futuro. Che, salvo clamorose sorprese, sarà senza José Maria Callejon. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e, per portarsi avanti con il lavoro, Cristiano Giuntoli ha già portato Matteo Politano a Napoli nel mercato di gennaio. Un altro nome che piace per il post-Callejon è Cengiz Under. L’esterno turco è in uscita dalla Roma e piace molto agli azzurri, è quindi un nome da tenere in forte considerazione per l’attacco di Gattuso.

Fonte: Sky Sport