Milan, Ibrahimovic potrebbe rinnovare per un’altra stagione

In casa Milan ha tenuto banco in queste settimane il caso Ibrahimovic: lo svedese è apparso sempre più lontano dai rossoneri con il passare del tempo, complice la rivoluzione societaria in atto.

Secondo quanto riportato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport però, l’ex PSG potrebbe inaspettatamente rinnovare per un’altra stagione, a seguito della mano tesa da parte del ds Massara.

Stando alle ultime indiscrezioni rilasciate dalla rosea, Ibrahimovic prolungherà di 2 mesi il proprio contratto terminando la stagione al Milan, per poi prendere una decisione definitiva in vista della successiva insieme al patron Gazidis.