L’anno scorso – in piena era Ancelotti – uno degli attaccanti più accostati al Napoli, oltre al solito Icardi, fu Rodrigo Moreno. Il calciatore spagnolo era visto come partner ideale di Mertens e Milik, ma preferì restare al Valencia un altro anno. Così il Napoli virò definitivamente su Lozano. E tutti sappiamo com’è andata.

Oggi, però – come scrive Il Corriere dello Sport – la situazione pare essere diversa. Le possibilità di riaprire la trattative con il Valencia e l’agente del calciatore sarebbero notevoli, considerato anche il cambio di idea dello spagnolo sul proprio futuro.

L’attaccante piace a Giuntoli, oltre che per evidenti qualità tecniche, anche per la duttilità. Rodrigo sa giocare sia come attaccante centrale che come esterno a destra. Usa sempre il piede mancino, e potrebbe essere il sostituto “ibrido” per Milik e Callejon, entrambi ormai indiziati da tempo a lasciare Napoli.