Pedro Rodríguez Ledesma, meglio noto come Pedro, sarà un nuovo giocatore della Roma a partire dalla prossima stagione. Un bel colpo per i giallorossi, che si sono assicurati le prestazioni dello spagnolo ingaggiandolo a parametro zero (era in scadenza con il Chelsea). Ad annunciarlo è l’esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito: