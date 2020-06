Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport, ADL è pronto a blindare Nikola Maksimovic! In seguito alle splendide prestazioni del difensore serbo infatti, il patron azzurro ha subito avviato i contatti con il procuratore del difensore centrale. Per l’ex difensore del Torino infatti pare essere già pronto un quinquennale che lo legherà agi azzurri fino al 2025! In questo modo, sarà davvero difficile per le altre squadre ottenere sconti nel caso in cui fossero interessati al centrale azzurro che, in questa stagione, è stato per lunghi tratti il migliore nel suo ruolo.