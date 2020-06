Secondo quanto riportato dall’autorevole emittente spagnola, Cadena Ser, c’è stata la da poco la svolta decisiva per lo scambio alla pari tra Juventus e Barcellona per Pjanic e Arthur. Le due squadre infatti hanno da poco definito gli ultimi dettagli sulla trattativa, con il centrocampista brasiliano che ha dato il suo ok per il passaggio in bianconero.

Arthur guadagnerà più alla Juventus che al Barcellona inoltre, la squadra di Agnelli, dovrà sborsare anche un conguaglio di 10 milioni di euro. Questo perchè l’ex centrocampista del Gremio ha una valutazione di 80 milioni mentre Pjanic, solo di 70.