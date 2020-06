SKY – Nessun accordo per Milik, Juventus in agguato

Dario Massara, esperto di mercato per SKY Sport, ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito alla trattativa per il rinnovo di Arek Milik:

”La valigia di Milik è piena a tre quarti, da quanto ci risulta non c’è nessun accordo tra il polacco e la società partenopea.

Sull’ex Ajax c’è la Juventus, i bianconeri rivoluzioneranno l’attacco con le cessioni di Higuain e forse Bernardeschi, potrebbero servire ben due numeri 9.



Al momento la trattativa rimane complessa: De Laurentiis non accetta contropartite e vorrebbe chiudere unicamente con una cifra cash”.



Trattativa ancora complicata insomma, come raccontato dallo stesso Massimo Ugolini ai microfoni di Radio Kiss Kiss (clicca qui).