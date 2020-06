CM.IT – Il Toro vuole Petagna: la risposta del Napoli

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, Andrea Petagna è già oggetto di mercato, nemmeno il tempo di indossare la maglia del Napoli. Il nuovo ds del Torino, Davide Vagnati, vorrebbe metterlo al centro della rifondazione granata. Ci sarebbero stati già i primi contatti con Cristiano Giuntoli, con la richiesta di prestito per il prossimo anno con obbligo di riscatto sottoposto a determinate condizioni.

Il ds partenopeo non ha del tutto chiuso all’ipotesi. Al momento, in casa Napoli, la questione attaccanti è ancora da sistemare, soprattutto per quanto riguarda Milik e capire se si potrà effettuare un’operazione alla Inglese:

“Le cifre per il riscatto dovrebbero consentire al Napoli di monetizzare rispetto all’investimento fatto, mentre il Torino così potrebbe procedere a quella mezza rivoluzione ritenuta necessaria dopo una stagione difficilissima. Indiziati a lasciare la maglia granata, anche per far spazio a Petagna, ci sarebbero Zaza, Verdi (acquistato proprio dal Napoli) e Iago Falque“.